HES kodu zorunluluğu kalktı mı? HES uygulaması son durum! AVM, kafe, restoranlarda HES kodu kaldırıldı mı?

Hes Kodu uygulaması kalktı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hayat Eve Sığar yani Hes Kodu, kapalı ortamlara girişte isteniyordu. HES kodu tamamen kaldırıldı mı? HES kodu uygulaması tamamen kalktı mı? HES kodu kaldırılacak mı? HES kodu kontrolü yapılmayacak mı? HES kodu neden kaldırılıyor? HES kodu sorgulama olmayacak mı, kalktı mı? Ayrıntılar haberimizde...

HES KODU UYGULAMASI KALKTI MI?

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ardından açıklamalarda bulundu ve maske ile HES kodu uygulaması hakkında beklenen haberi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Maske uygulamasıyla ilgili yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı, kurumlara girişlerden HES kodu kontrolü yapılmayacak. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak artık şart değil.

HES KODU NE ZAMAN KALKIYOR?

Basın mensuplarının sorduğu soru üzerine Koca, kararların İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile hayata geçirilmeye başlayacağını duyurdu.

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