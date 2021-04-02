HES kodu olmayan pazara giremedi
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HES kodu olmayan pazara giremedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HES kodu olmayan pazara giremedi

Edirne'nin Keşan ilçesinde hafta sonu yasakları öncesinde kurulan halk pazarında HES kodu denetimi yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hafta sonu yasakları öncesinde kurulan halk pazarında HES kodu denetimi yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri çok sayıda noktada kontroller gerçekleştirdi.

Keşan'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günleri kurulan halk pazarı, bugün kuruldu. Sabah saatlerinde vatandaşlara açılan kapı girişlerinde Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Ekipler, pazar girişinde oluşturulan noktada içeri girmek üzere gelenlere HES kodu sorarken; kodlarını kontrol eden vatandaşlar içeri alındı, yanında kodu olmayanlar ise geri dönmek zorunda kaldı.

HES kodu kontrolü sırasında bazı vatandaşların cep telefonlarından QR kodlarını gösterdiği, bazılarının ise kodlarını yazdıkları kağıtlardan okuduğu görüldü.

Zabıta ekiplerinin yanında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görev aldı. Gerek sebze-meyve, gerekse de konfeksiyon pazarını denetleyen çok sayıda polis; maskesini indirenleri uyarırken, esnafa da korona virüs tedbirlerine riayet etmeleri konusunda sık sık hatırlatmada bulundu.

Pazar yerinde olduğu gibi, hafta başında bakanlar kurulunda alınan kararlar doğrultusunda yeniden açılan kahve ve kıraathanelerde de denetimler vardı.

Zabıta ekipleri tarafından tek tek ziyaret edilen iş yerlerinde sosyal mesafe, maske ve cam bardak kullanımını kontrol eden zabıta ekipleri; aldıkları imza karşılığında görülebilecek yerlere asılmak üzere korona virüse karşı mücadele kuralları hakkında afiş dağıttı. - EDİRNE

HES kodu olmayan pazara giremedi
HES kodu olmayan pazara giremedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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