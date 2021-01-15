HES kodu nedir? HES kodu-İskanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? Metrobüste HES kodu geçerli mi? HES kodu geçerli olan yerler nereler?

HES kodu nedir? HES kodu-İskanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? Metrobüste HES kodu geçerli mi? HES kodu geçerli olan yerler nereler? İstanbulkart ve Hes kodu nasıl eşleşecek? HES kodu nasıl ve nereden alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? E-devlet ile HES kodu nasıl alınır?

İstanbul'ta toplu taşıma araçlarında HES kodu şartı getirildi. 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak.Peki, HES kodu nedir? HES kodu-İskanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? Metrobüste HES kodu geçerli mi? HES kodu geçerli olan yerler nereler? İstanbulkart ve Hes kodu nasıl eşleşecek? HES kodu nasıl ve nereden alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır? E-devlet ile HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar haberimizde...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES KODU NASIL ALINIR?

Öncelikle HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasını mobil telefonunuza indirmeniz veya bilgisayardan bu uygulamaya ulaşmanız gerekmektedir. Ardından bilgilerinizi girdikten sonra "HES kodu işlemleri" bölümüne gidip"HES kodu oluştur" butonuna tıklayarak sınırsız veya süreli HES Kodu alabilirsiniz.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde dahilindedir.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodunuzu SMS ile yani kısa mesaj yardımıyla da alabilirsiniz. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor. Böylece Hes kodunuzu almış olacaksınız.

SMS İLE HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

MOBİL UYGULAMA İLE HES KODU NASIL ALINIR?

1) HES ugulamasında anasayfa açılır,

HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır.

Butona basılınca kod oluşturma ekranına geçiş yapılır.

2)HES kodu oluştur

"HES KODU OLUŞTUR" bölümünün altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basılarak kod oluşturulmaya başlanılır.

3) "Yeni Kod Ekle" butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda HES kodu için süre seçilir ve istenirse isim verilebilir.

4) Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

MOBİL UYGULAMA İLE HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

E-DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

HES (HAYAT EVE SIĞAR) UYGULAMASI BİLGİLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

HES KODU EŞLEŞTİRMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

HES kodu eşleştirmesi için son gün 15 Ocak'tır.15 Ocak'tan sonra İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi yapmayan yolcular toplu ulaşıma binemeyecektir. Eğer Covid-19 ile mücadele ediyorsa veya bir teması varsa geçici bir süre için İstanbulkartı bloke edilecektir.

HES KODU-İSTANBUL KART EŞLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkart - HES kodu eşleştirmesini internet üzerinden herkes yapabiliyor. Eşleştirme işlemi için öncelikle bir HES kodunuz bulunması gerekiyor, ardından https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ sitesine gidip istenilen bilgilerin doldurulması gerekiyor.

T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi, kart numarası, telefon numarası ve HES kodu girilmesi isteniyor.

Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' seçeneğine basmanız yeterli olacaktır.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanızı yapabilirsiniz.

HES KODU-İSTANBUL KART EŞLEŞTİRMESİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

METROBÜSTE HES KODU GEÇERLİ Mİ?

Metrobüste HES kodu geçerli olacak. İstanbulkartınızı HES kodu ile eşleştirmeniz gerekmektedir.

HES KODU GEÇERLİ OLAN YERLER NERELER?

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153'e başvurabilecek.

Şehir içi ulaşımda teması azatlmak için tolu taşıma araçlarında HES kodu geçerli olacak.

HES KODUNUN GÜVENLİĞİ

HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.