HES kodu nasıl alınır? HES kodu toplu taşıma eşleştirme nasıl yapılır?
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HES kodu nasıl alınır? HES kodu toplu taşıma eşleştirme nasıl yapılır?

04.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:16
HES kodu nasıl alınır? HES kodu toplu taşıma eşleştirme nasıl yapılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri toplu taşımada HES kodu oldu. HES kodu nasıl alınır? HES kodu toplu taşıma eşleştirme nasıl yapılır?

İstanbul'da yolcuların toplu taşıma araçlarına, HES kodu eşleşen İstanbulkartla binişini zorunlu kılan uygulamaya geçildi. HES kodu nasıl alınır? HES kodu toplu taşıma eşleştirme nasıl yapılır?

HES KODU NASIL YAPILIR?

Hes kodu SMS ile alabilmek için;

- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek alabilirsiniz.

Hes kodu e devlet ile almak için;

Hes kodue devlet ile alıp kısıtlamaların olmadığı dönemlerde rahatlıkla seyahat edebilmek için ilk olarak Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat Eve Sığar uygulaması ücretsiz olarak telefona indirilir. Ardından, hes kodunu alabilmek için uygulama üzerinden 'Hes kodu işlemleri' bölümüne girilir. Daha sonra 'Hes kodu oluştur' tuşuna basarak talep edilen süre boyunca geçerli hes kodu oluşturulur.

Hes kodu uygulama ile almak;

"Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

HES KODU TOPLU TAŞIMA EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153'e başvurabilecek.

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