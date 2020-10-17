Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı maçı kaç kaç? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri!

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor bugün karşı karşıya geldi. Peki, Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı maçı kaç kaç? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri!