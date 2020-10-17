Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı maçı kaç kaç? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri!
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Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı maçı kaç kaç? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri!

17.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:58
Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı maçı kaç kaç? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri!

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor bugün karşı karşıya geldi. Peki, Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı maçı kaç kaç? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçı yarın 16:00'da başLADI. Maç sonuçları ne oldu? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor Süper Lig maçı maçı kaç kaç? Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maç özeti ve golleri!

HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR SÜPER LİG MAÇI KAÇ KAÇ?

Konya1-1 Yeni Malatyaspor

1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklışekilde auta çıktı.

20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbestvuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.

29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in cezayayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşinyuvarlak kaleciAbdulsamed Damlu'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

58. dakikada Zeki Yavru Yeni Malatyaspor'un golü attı. 0-1

83. dakikada Kravets skoru 1-1'e getiren golü attı.

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