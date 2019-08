Herşey nasıl yazılır? TDK her şey ayrı mı bitişik mi yazılır?

22.08.2019 08:30

Herşey kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Her şey nasıl yazılır? Herşey bitişik mi, ayrı mı yazılır? Herşey mi her şey mi? İşte TDK'ya göre her şey kelimesinin doğru yazılışı...

HER ŞEY NASIL YAZILIR? HERŞEY Mİ, HER ŞEY Mİ?

Türk Dili Kurumu (TDK)'ya göre bağlaç olan ki her zaman kelimeden ayrı yazılır. Sonuç olarak bu kelimenin doğru yazılışı "iher şey" şeklindedir.

"herşey" yanlış yazılışı

"her şey" doğru yazılışı

HER ŞEY İLE ÖRNEK CÜMLELER

Hani her şey güzel olacaktı. (Doğru)

Herşey o kadar zor ki artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. (Yanlış)

Eğer beni dinlersen sana her şeyi teker teker anlatacağım.

Hani beni her şeyden çok seviyordun!