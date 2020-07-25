Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda yayınlanacak?

Aksion, macera filmleri arasında beğenilen filmlerden olan Herkül: Efsane Başlıyor filmi 25 Temmuz Cumartesi günü akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. Peki Herkül: Efsane Başlıyor filmi nedir, konusu ne tüm detaylar haberimizde.

Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda yayınlanacak?
25.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.07.2020 09:55

Kanal D'de bugün akşam saat 20:00 'da Herkül: Efsane Başlıyor filmi yayınlanacaktır. Filmi ücretsiz şekilde TV'den izleyebilirsiniz. Peki Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir, oyuncuları nelerdir?

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ NEDİR? KONUSU NEDİR?

Herkül: Efsane Başlıyor (İngilizce özgün adıyla The Legend of Hercules), yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, 2014 Amerika Birleşik Devletleri yapımı fantastik aksiyon filmidir. Filmin başrollerinde Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee ve Liam Garrigan oynamaktadır. Herkül: Efsane Başlıyor filmi mitolojik bir kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu almaktadır.

Herkül Efsane Başlıyor film çıkış tarihi : 10 Ocak 2014

Herkül Efsane Başlıyor yönetmeni : Renny Harlin

Herkül Efsane Başlıyor senaristi : Daniel Giat, Giulio Steve, Renny Harlin, Sean Hood

Herkül Efsane Başlıyor film süresi : 99 dakika

Herkül Efsane Başlıyor bütçesi : 70 milyon dolar

Herkül Efsane Başlıyor hasılatı : 61 milyon dolar

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLM OYUNCULARI

Kellan Lutz : Herkül

Gaia Weiss : Hebe

Scott Adkins : Amfitriyon

Roxanne McKee : Alkmene

Liam Garrigan : İfiklis

Liam McIntyre : Sotiris

Rade Šerbedzija : Chiron

Johnathon Schaech : Tarak

Luke Newberry : Agamemnon

Jukka Hilden : Creon

Kenneth Cranham : Lucius

Mariah Gale : Kakia

Sarai Givaty : Saphirra

Richard Reid : Okçu

Spencer Wilding : Humbaba

Bashar Rahal : Tabur komutanı

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Herkül: Efsane Başlıyor filmi bugün akşam yani 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Kanal D'de saat 20:00'da ekrana gelecektir. Filmi ücretsiz olarak televizyondan saat 20:00'da Kanal D üzerinden izleyebilirsiniz.

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