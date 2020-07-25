Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Hangi kanalda yayınlanacak? Aksion, macera filmleri arasında beğenilen filmlerden olan Herkül: Efsane Başlıyor filmi 25 Temmuz Cumartesi günü akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. Peki Herkül: Efsane Başlıyor filmi nedir, konusu ne tüm detaylar haberimizde.

Kanal D'de bugün akşam saat 20:00 'da Herkül: Efsane Başlıyor filmi yayınlanacaktır. Filmi ücretsiz şekilde TV'den izleyebilirsiniz. Peki Herkül: Efsane Başlıyor filminin konusu nedir, oyuncuları nelerdir? HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ NEDİR? KONUSU NEDİR? Herkül: Efsane Başlıyor (İngilizce özgün adıyla The Legend of Hercules), yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, 2014 Amerika Birleşik Devletleri yapımı fantastik aksiyon filmidir. Filmin başrollerinde Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee ve Liam Garrigan oynamaktadır. Herkül: Efsane Başlıyor filmi mitolojik bir kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu almaktadır. Herkül Efsane Başlıyor film çıkış tarihi : 10 Ocak 2014 Herkül Efsane Başlıyor yönetmeni : Renny Harlin Herkül Efsane Başlıyor senaristi : Daniel Giat, Giulio Steve, Renny Harlin, Sean Hood Herkül Efsane Başlıyor film süresi : 99 dakika Herkül Efsane Başlıyor bütçesi : 70 milyon dolar Herkül Efsane Başlıyor hasılatı : 61 milyon dolar HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLM OYUNCULARI Kellan Lutz : Herkül Gaia Weiss : Hebe Scott Adkins : Amfitriyon Roxanne McKee : Alkmene Liam Garrigan : İfiklis Liam McIntyre : Sotiris Rade Šerbedzija : Chiron Johnathon Schaech : Tarak Luke Newberry : Agamemnon Jukka Hilden : Creon Kenneth Cranham : Lucius Mariah Gale : Kakia Sarai Givaty : Saphirra Richard Reid : Okçu Spencer Wilding : Humbaba Bashar Rahal : Tabur komutanı HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Herkül: Efsane Başlıyor filmi bugün akşam yani 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Kanal D'de saat 20:00'da ekrana gelecektir. Filmi ücretsiz olarak televizyondan saat 20:00'da Kanal D üzerinden izleyebilirsiniz.