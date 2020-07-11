Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?

Ayasofya'nın dün tekrar cami olarak açılması kararının ardından Ayasofya Camii'nde imamın kim olacağı sorusu akıllara gelse de halihazırda bir imam ve müezzin resmi olarak görev yapıyor.

11.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:20

Ayasofya Camii 86 yıl sonra tekrar ibadete açılırken camiye imam olarak kimin atanacağı merak ediliyor. Ancak 2016 yılında Ayasofya'ya imam olarak atanan Önder Soy görevine devam ediyor. Soy ile birlikte Ahmet Toraman da müezzin olarak görev alıyor.

İMAM SOY 4 YILDIR GÖREV YAPIYOR

Ayasofya'nın 1991'de ibadete açılan bölümü Hünkar Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığınca 17 Temmuz 2016'da, imam olarak Kurra Hafız Önder Soy atandı. Soy'un 4 yıldır görev yaptığı Ayasofya'nın dört minaresinden 5 vakit ezan sesi yükseliyor.

"HEYECANDAN MİKROFONU DÜŞÜRDÜM"

Kurra Hafız Önder Soy, Ayasofya'da ezan okumanın farklı bir heyecanı olduğunu ifade ederek, duygularını şöyle dile getirdi: "Çok güzel ezan okuyan meslektaşlarımız ara sıra gelir buraya. Bacaklarının titrediklerini görürüm. Ben yaşamıştım bunu, 'Acaba onlarda da oluyor mu' diye bakarım. İnsan heyecandan titrer. Ayasofya'da imamlığa başladığım ilk hafta Fatiha Suresi'nde şaşırdım. Beş yaşındaki çocuk bile Fatiha okur. Ben kurra hafızım, Fatiha'da şaşırılır mı ya? 'İhdinessırat el-müstakim' bitti, gerisi gelmiyor. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır. O heyecan hiçbir zaman gitmedi. Her ezan vakti geldiğinde aynı heyecanı yaşıyorum. Geçen gün burada ezan okurken ben mikrofonu düşürdüm, bir mikrofon 250 gram, ama heyecandan düşürdüm."

Herkesin merak ettiği sorunun cevabı: Ayasofya'nın imamı kim?
Müezzin Ahmet Toraman, İmam Önder Soy

MÜEZZİN AHMET TORAMAN GEÇEN SENE ATANDI

Daha önce 5 yıl İstanbul Beyoğlu'nda müezzinlik yapan Ahmet Toraman da geçtiğimiz yıl Ayasofya Camii'ne atandı ve hala görevine devam ediyor.

ÇIPLAK SESLE OKUDUKLARI EZANLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

İki isim geçtiğimiz aylarda Emre Yücelen'in YouTube kanalındaki bir proje için Ayasofya Camii'nin içinde farklı noktalarda çıplak sesle değişik makamlarda ezan okumuş ve bu proje çok ses getirmişti.

Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?

İlgili Haberler

Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya Camisi ne zaman ibadete açılacak? Ayasofya ücretli mi olacak, nasıl cami yapılacak? Ayasofya'yı kim yaptırmıştır?
Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya Camisi ne zaman ibadete açılacak? Ayasofya ücretli mi olacak, nasıl cami yapılacak? Ayasofya'yı kim yaptırmıştır?
Haber Yorumları (3)
HASAN: helal olsun ALLAH ezan sesini hiç dindirmesin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HIZLI JOE: İSTANBUL ŞEHREMİNİ OLARAK İLK CUMA NAMAZINI EKREM İMAMOĞLU NUN KILDIRMASI GEREKİR. .
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
EVET: İSTANBULUN SAHİBİ EKREM. O OLMALI
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu Politika
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor Yaşam
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Karaciğer yağlanmasına iyi gelen lavanta balı bu yıl 50 lira zamlandı
Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi
Manchester United'lı Fernandes, İngiltere'de üst üste iki kez ayın futbolcusu seçildi
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Sıla Ozan Güven Gülben Ergen Bergüzar Korel
Spor Podolski İrfan Buz Okan Buruk Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 10:22:44. #1.14#
title