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Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne kestirdi

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne kestirdi 2 bin rakımda sebze yetiştiren çiftçiler ürünlerini sergileyip ödüllerine kavuştu 30 seradan 1.

Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne kestirdi

2 bin rakımda sebze yetiştiren çiftçiler ürünlerini sergileyip ödüllerine kavuştu

30 seradan 1.5 milyon liralık gelir

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen sebze tanıtım ve lahana hasadı programında bir çiftçi diğer çiftçiler gibi plaket almak yerine Vali Okay Memiş'in çizmelerine talip oldu. Eğlenceli anların yaşandığı törende Memiş, çiftçinin isteğini kırmayarak giydiği çizmeleri çıkartıp çiftçiye hediye etti.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesinde düzenlenen Lahana Hasadı ve Sebze Tanıtım Günlerinde lahanalar hasat edilip yıl boyunca üretilen sebzeler tanıtıldı. Roka, domates, salatalık, AŞ otu, lahana, biber, karpuz, kavun, kabak ve brokoli gibi 2 bin rakımda yetiştirilen ürünler hem sergilenip hem tadıldı. Tüm ürünleri en iyi üreten çiftçiler ise ödüle layık görüldü.

" Validen çiftçiye çizme"

Erzurum Valisi Okay Memiş ise tarlada çizmelerini giyip lahana hasadı yaptı. Daha sonra tanıtılan ürünleri inceleyen Memiş, çiftçilerle uzun süre sohbet etti. Ödül töreninde üreticilere plaket takdim eden Vali Memiş'e, bir çiftçi tarafından ilginç bir istek geldi. Çiftçi Memiş'ten giydiği sarı çizmeleri istedi. Memiş, çiftçiyi kırmayarak ayağından çıkardığı çizmeleri çiftçiye 'yılın çiftçisine çizme hediye ediyorum' diyerek verdi.

" 2 bin rakımda üretilen sebzelerle yıllık 1.5 milyon gelir"

Lahana hasadı yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, Söğütllü Mahallesinde 2 bin rakımda kurdukları 30 seradan yıllık 1.5 milyon lira gelir elde edildiğini ifade ederek, " 2 bin rakımda hasat yapıyoruz. Burası Çukurova olmadığı için Eylül ayında hasat yapıyoruz. Burası Dapan Ovası ve burayı korumaya çalışıyoruz. Burası sulanabilir tarımın yapıldığı bir yer. Sera kurulumları yaptık burada. Yaklaşık 30 civarı seradan 1.5 milyon lira gelir elde ediyoruz. Bu ovanın muhteşem bir getirisi var. Daha düşük rakımlı arazilerde hasat bitiyor ve Erzurum'a sıra geliyor. Burada muhteşem güneş vuruyor. Toprağımız aşırı gübrelemeden özelliğini kaybetmemiş. Minarel dengesi yerinde bu yüzden yediğimiz ürünler çok lezzetli. Buradan alınan ürünlerin hepsi satılıyor. Burada lahana hasadı yaptık. Çok kıymetli bir ürünün hasadını yaptık" dedi.

Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne kestirdi

Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne kestirdi

Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne kestirdi

Herkes plaket alırken o valinin çizmelerini gözüne kestirdi
İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri
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