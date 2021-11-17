Herkes ne zaman olacak diye bekliyordu! Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu

Dünya bir yandan koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da iklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Uzun zamandır iklim değişikliğinin insan üzerinde etkileri araştırılıyordu. Doktorlar Kanada'dasolunum sıkıntısı yaşayan bir kadına, "İklim değişikliğinden mustarip" teşhisi koydu. İlk defa kayda geçen bu hastalık, yeni çağın hastalığı olarak değerlendiriliyor.

"İLK DEFA BÖYLE BİR TANI KOYDUM"

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Britanya Kolumbiyası'ndaki Nelson şehrinde astım hastası olan yaşlı yurttaşa tanı koyan Dr. Kyle Merritt, 10 yıldır ilk kez iklim değişikliğini rahatsızlık sebebi olarak yazdığını ifade etti.

Glacier Media'ya konuşan acil servis hekimi "Eğer altta yatan nedene bakmaz ve sadece semptomları tedavi edersek giderek daha da geri kalmaktan başka bir şey yapmayız" dedi.

ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENMİŞLERDİ

Kanada bu yıl haziranda tarihi bir sıcak hava dalgasından mustarip olmuş, ardından orman yangınlarının tetiklediği yoğun sisli ve dumanlı bir kirli hava dönemi yaşamıştı.

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