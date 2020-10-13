Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı
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Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı

13.10.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:49
Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmak için bina ve kapı saçaklarına kaçarken, bir kişi de yağmura aldırış etmeden kordon boyunca ilerleyerek serin havanın tadını çıkarttı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışı uyarısının ardından kent merkezinde etkili olmaya başlayan yağışlar, hayatı kısmen olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yakın binalara ve kapı saçaklarında kendilerini korumaya alırken, Çanakkale kordon boyunda yağan yağmura aldırış etmeyen bir kişi görenleri gülümsetti. Çevresinde yağmurdan kaçarak korunmaya çalışan insanlara bakarak ilerleyen şahıs, bir süre sonra gözden kayboldu. - ÇANAKKALE

Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı
Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı
Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı
Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı
Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı
Herkes kaçacak yer ararken, o tadını çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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