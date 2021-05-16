Herkes İçin Spor Zirvesi başlıyor!

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Herkes İçin Spor Zirvesi başlıyor.

4. Uluslararası Herkes İçin Spor Zirvesi 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Evlerimize kapandığımız pandemi dönemi boyunca espor ekosistemi hakkında konuşulacak zirve dördüncü kez düzenleniyor. Gazi Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek zirve birçok önemli ismi konuk edecek. Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir'in de katılacağı zirveye katılacak diğer isimler ise Yasin Nuri Çakır, Sinan Dursunoğlu ve Mehmet Yıldız.

Esporun konuşulacağı zirvenin detayları ise şu şekilde:

3. OTURUM (21 MAYIS 2021)

Saat: 17.30 – 19.00

Konu Başlığı: " Salgın ve E-Spor "

Ülkemizde "espor" kavramının son dönemlerde öne çıkması ve bu derece önem görmesi gerçekten takdir edilesi bir durum. Umuyoruz ki gelecek yıllar içinde ekosistem daha çok değerlenir ve önem kazanır.

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Kaynak: Playerbros