Herkes Başkanın Bu Açıklamasını Konuşuyor

AK Partili Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyesi için aday belirsirsizliği sürerken, davama adamı kişiliğini öne çıkar açıklaması ile gündeme geldi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti'nin Sivas'ta kimi aday göstereceğinin kesin olmamasına rağmen sosyal medya hesabı üzerinden seçmenin takdirini toplayan bir açıklamaya imza attı. Aydın açıklamasında, "Kıymetli hemşerilerim daha çok çalışmamız gereken yeni bir dönemin başlangıcındayız. Partimiz hafta sonu Sivas Belediye Başkan adayını açıklayacaktır. Eğer bizi aday olarak gösterirlerse durmadan koşarak yolumuza devam edeceğiz. Bir başka arkadaşımızı aday olarak gösterirlerse de saygı duyacağız. Bıraktığımız yerden, çıtayı daha yükseğe çıkartması için destek olacağız ve dua edeceğiz. Bu dava ben değil, biz davasıdır. Sonuç her ne olursa olsun, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, yolundayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Aydın'ın bu paylaşımının ardından seçmenler Aydın'ı takdir eden yoğum yağmuruna tuttu. - SİVAS