Hergün nasıl yazılır? TDK'ya göre her gün ayrı mı bitişik mi yazılır?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "hergün". Peki, TDK'ya göre her gün nasıl yazılır? yazılır? Hergün mü her gün mü? Ayrı mı bitişik mi yazılır?
Her gün kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Peki, hergün nasıl yazılır? Doğru yazılışı hangisi? Her gün mü hergün mü? TDK'ya göre "her gün" kelimesi ayrı mı bitişik mi yazılır?
HER GÜN NASIL YAZILIR?HERGÜN MÜ HER GÜN MÜ?
Hergün nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "her gün" şeklindedir. Yani her gün şeklinde ayrı yazılır. TDK, zarf olan her gün kelimesini "Süreklice, sürekli olarak." olarak tanımlıyor.
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HER GÜN İÇİN ÖRNEK CÜMLELER
Her gün baklava göre yense bıkılır.
Her gün rüyada görmek onu, acı veriyor.