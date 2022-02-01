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Hereke'de halk ekmek büfeleri açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hereke'de halk ekmek büfeleri açıldı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından üretilen ve uygun fiyata vatandaşa ulaştırılan halk ekmek için Hereke'de de 2 ayrı büfe oluşturuldu.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından üretilen ve uygun fiyata vatandaşa ulaştırılan halk ekmek için Hereke'de de 2 ayrı büfe oluşturuldu.

Körfez Belediyesi tarafından üretilen ve uygun fiyata vatandaşa ulaştırılan halk ekmeğin ilçe genelindeki satış reyonlarının sayısı her geçen gün artıyor. 250 gram ekmeğin 2 TL 25 kuruştan satışa sunulduğu halk ekmek için vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Hereke'de 2 farklı yerde satış reyonu oluşturuldu. İki ayrı noktada oluşturulan büfeler, Yukarı Hereke bölgesinde ve Atatürk Caddesi üzerinde faaliyete başladı. - KOCAELİ

Hereke'de halk ekmek büfeleri açıldı

Hereke'de halk ekmek büfeleri açıldı

Hereke'de halk ekmek büfeleri açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Körfez Belediyesi, Hereke, Yerel, Haber

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