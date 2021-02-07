Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 59. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Hercai 59. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Hercai yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

HERCAİ 58. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

''Öldürmek istiyormuşsun beni, buradayım...''

Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

HERCAİ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 59. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 59. bölümde neler olacak?

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