Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, tatilde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Ebru Şahin'in cesur paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

05.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:02

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu Ebru Şahin, tatilden karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

BİKİNİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Ebru Şahin'in "Summer" etiketiyle yaptığı paylaşıma 360 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti

CEDİ OSMAN İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Güzel oyuncu, "Size göre iki ayrı aşka yelken açmışım ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor. Mesleğinize mi kendinize mi saygınız yok bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti

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