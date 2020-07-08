Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ten şoke eden itiraf! Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ten şoke eden itiraf! Her şeyi çiğ yiyebiliyorum

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Yaren karakterine hayat veren ve rolü ile izleyicileri ekran karşısına kilitleyen İlay Erkök, Sabah Gazetesine hayatı hakkında hiç bilinmeyenleri anlattı.

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ten şoke eden itiraf! Her şeyi çiğ yiyebiliyorum
08.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:45

Hercai'nin çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağı müjdesini de veren İlay Erkök'a "Bir adaya düşsen yanına alacağın 3 yemek ne olurdu?" sorusuna "Aslında benim yemeğe ihtiyacım yok. Her şeyi çiğ yiyebiliyorum. Oradaki çiğ balığı, deniz canlılarını yiyebilirim. Ama almak istediğim şeylerden biri herhalde meyveler olur. Meyve çok seviyorum. Özellikle kırmızı meyveler, karpuz çok severim. Mantı isterdim, yoğurtlu sarımsaklı. Suşi isterdim bir de." diye cevap verdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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