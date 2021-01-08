Hercai neden yok? Hercai bitti mi gün mü değiştirdi? Hercai yeni günü ne zaman?

Cuma günü yayın akışında yer almayan Hercai dizisi merak uyandırdı. İzleyiciler Hercai'nin neden Cuma günleri yayınlanmadığını merak ediyor. Peki Hercai dizisi bitti mi, neden yok? Hercai bitti mi gün mü değiştirdi? Hercai yeni günü ne zaman?

Hercai dizisi neden yok? Hercai bitti mi, final mi yaptı? Günü mü değişti? Hercai yeni günü ne zaman? Yeni bölümü hangi gün yayınlanacak?

HERCAİ DİZİSİ NEDEN YOK?

Önceleri Cuma günleri yayınlanan Hercai dizisi pazar gününe alındı. Yayınlandığı her cuma akşamı yüksek izlenme alan Hercai dizisi hayranlarına kötü haber geldi. Hercai 8 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmayacak. Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü 10 Ocak Pazar ekranlara gelecek.

HERCAİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hercai yeni günü Pazar günü oldu. Buna göre her Pazar akşam saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Hercai yeni bölümü 10 Ocak Pazar 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

HERCAİ 53. BÖLÜMDE NE OLDU?

Miran içine düştüğü durumdan kurtulabilecek mi?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

HERCAİ 54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ben sevmeyi bilen bir erkek yetiştirmek istiyorum..."

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir. Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar. Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

HERCAİ 54. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...