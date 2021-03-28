Hercai ne zaman, saat kaçta? Hercai hangi gün, hangi kanalda? Hercai yeni bölüm fragmanı izle!

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HERCAİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai her pazar ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai 64. son bölüm ardından, 65. yeni bölüm ile 28 Mart Pazar günü saat 20.00'de sevenleri karşısına çıkacak.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?

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HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Biz geldik, bizim şehrimize..."

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

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