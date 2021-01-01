Hercai ne zaman? Hercai hangi gün? Hercai final mi yaptı?

Hercai dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, ATV yayın akışına yoğun ilgi gösteriyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. Hercai ne zaman? Hercai hangi gün? Hercai final mi yaptı?

Hercai yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. ATV yayın akışında her hafta cuma akşamları yayınlanan dizi yer almıyor. Bu akşam yeni dizi Akıncı yayın hayatına başlayacak. Yapılan açıklamada Hercai'nin pazar günleri yayınlanacağı ve ilk bölümün hangi tarihte ekrana geleceği duyuruldu.

HERCAİ NE ZAMAN?

Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV'de bu akşam yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Atv'nin ilgi ile izlenen dizisi Hercai'de gün değişikliğine gidildi. Sevilen dizinin yeni yayın günü Pazar olarak açıklandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir.

Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

Hercai Dizisi Final mi Yaptı?

Ekranların sevilen dizisi Hercai, 1 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelmeyeceği haberleri ile gündeme bomba gibi düştü. Dizinin Cuma günü yılbaşı haftası olduğu için çekimlerin yapılamadığı ,o yüzden yeni bölümü ile ekranlarda yer alamayacağı konuşuluyordu. Fakat dizinin bir sonraki Cuma da yayında olmayacağı haberi izleyici kitlesini korkuttu. Hercai final mi yaptı ,sorusunu akıllara getirdi.

HERCAİ DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV'de bu akşam yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Oskar's Oasis

10:45 Sindirella

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

22:55 Akıncı

02:35 Kanatsız Kuşlar