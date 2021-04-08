Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Hercai hakkında Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Hercai final tarihi belli oldu! Hercai ne zaman final yapacak? Uzun süredir ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Hercai dizisi, yayınlandığı saatte reyting rekorlarını alt üst eden biri dizi olarak karşımıza çıkıyor. Hercai dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Çekimlerine Mardin'de devam edilen Hercai dizisi, Mia Yapım imzalı. Eda Tezcan tarafından ele alınan senaryonun yapımcılığını ise Banu Akdeniz üstleniyor. Cemal Şan ve Barış Yöş'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Hercai için final tarihi verildi.

HERCAİ KONUSU NEDİR?

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

HERCAİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV ekranlarında 3 sezondur devam eden Hercai dizisi, Reyyan ve Miran'ın imkansız aşkını konu alıyor. Hercai dizisinde Ahmet Tansu Taşlar (Azad) , Oya Unustası (Gönül), Serhat Tutumluer (Hazar) geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Finale doğru giderken dizinin başından beri yer alan usta oyuncu Ayşegül Günay'ın da diziye finalden bir bölüm önce veda edeceği öğrenildi.

Hercai dizisinin final tarihi de gelişmeler sonrası belli oldu. Dizinin son 3 bölümünün yaynlanması bekleniyor. Hercai 25 Nisan Pazar günü 69. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:16:01. #1.16#
title