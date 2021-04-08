Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Hercai hakkında Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Hercai final tarihi belli oldu! Hercai ne zaman final yapacak? Uzun süredir ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Hercai dizisi, yayınlandığı saatte reyting rekorlarını alt üst eden biri dizi olarak karşımıza çıkıyor. Hercai dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Çekimlerine Mardin'de devam edilen Hercai dizisi, Mia Yapım imzalı. Eda Tezcan tarafından ele alınan senaryonun yapımcılığını ise Banu Akdeniz üstleniyor. Cemal Şan ve Barış Yöş'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Hercai için final tarihi verildi.

HERCAİ KONUSU NEDİR?

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

HERCAİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

ATV ekranlarında 3 sezondur devam eden Hercai dizisi, Reyyan ve Miran'ın imkansız aşkını konu alıyor. Hercai dizisinde Ahmet Tansu Taşlar (Azad) , Oya Unustası (Gönül), Serhat Tutumluer (Hazar) geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Finale doğru giderken dizinin başından beri yer alan usta oyuncu Ayşegül Günay'ın da diziye finalden bir bölüm önce veda edeceği öğrenildi.

Hercai dizisinin final tarihi de gelişmeler sonrası belli oldu. Dizinin son 3 bölümünün yaynlanması bekleniyor. Hercai 25 Nisan Pazar günü 69. bölümüyle ekranlara veda edecek.