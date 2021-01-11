Hercai izle - Hercai 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 54. bölümde neler oldu?

Hercai izleyenler 55. ve 54. yeni bölüm fragmanlarını merak etmeye devam ediyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ATV dizisi Hercai 54. bölümüyle Cuma ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarması damga vurdu. Hercai 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 54. bölümde neler oldu?

Hercai izleyenler 55. ve 54. bölümleriyle merak ediliyor. Hercai oldukça dikkat çeken ve ünü sınırları aşmış, başrol oyuncularını pek çok fırsat tanımış oldukça başarılı bir iş. Peki, Hercai yeni bölüm 54. bölüm fragmanı! Hercai 53. bölümde son bölümde neler oldu?

HERCAİ 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 55. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HERCAİ YENİ BÖLÜM 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilşah'ı karşısında gören Hazar şoktadır. Onu alıp köye götürür, ancak Zehra Dilşah'a büyük bir yalan söyleyerek oradan gitmesini sağlar. Hazar geldiği gibi aniden yok olan Dilşah'ın peşine düşerken onu ortaya çıkaran ve Cihan'dan öğrendikleri sayesinde elini hayli kuvvetlendirdiğini düşünen Füsun'un keyfi yerindedir.

Ancak Fırat'ın ona hazırladığı büyük sürprizle sarsılacaktır. Bu sırada Miran'ın, Cihan'la ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasıyla Şadoğlu konağında da işler karışmıştır. Reyyan hem Nasuh'tan hem de Azize'den geçmişin hesabını sorar.

Miran ona söylenen büyük yalanla soluğu Azize'nin karşısında alırken Hazar'da Şadoğlu konağına geri döner. Bu dönüşle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Hercai 54. bölüm 1. fragmanı İZLE

Hercai 54. bölüm 2. fragmanı İZLE

HERCAİ

HERCAİ 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?