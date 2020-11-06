Hercai hangi gün, saat kaçta? Hercai bitiyor mu? Hercai son bölüm özeti!

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Hercai hangi gün, saat kaçta? Hercai bitiyor mu? Hercai son bölüm özeti!

Mia yapım imzalı, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren atv'de yayımlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Türk yapımı dram dizisi Hercai hangi gün, saat kaçta? Hercai bitiyor mu? Hercai son bölüm özeti!

HERCAİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai, Cuma akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. Peki, Hercai final mi yapacak?

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.

HERCAİ BİTİYOR MU?

Yeni sezona iddialı başlayan yapı, reytinglerde üst sıralarda yer almaktadır. İlk sezona göre düşüş yaşaması sebebiyle final olacak mı? sorusu akıllara geldi. Yapımcısından herhangi bir açıklama gelmedi.