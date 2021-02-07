Hercai: Gül kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir?
ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Gül Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir?
Ebrar Demirbilek'in de kadrosunda yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Gül Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül Şadoğlu karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir? İşte detaylar haberimizde...
HERCAİ: GÜL ŞADOĞLU GERÇEK ADI NEDİR?
Hercai dizisinde Gül Şadoğlu karakterini "Ebrar Demirbilek " canlandırıyor. Ebrar Demirbilek'in dizideki karakterinin adı "Gül Şadoğlu"dur.
HERCAİ: GÜL ŞADOĞLU KİMDİR?
Babasının çiçeği, annesinin gülü, ablasının bir tanesi, Şadoğlu'nun prensesi…
HERCAİ: EBRAR DEMİRBİLEK KİMDİR?
Ebrar Alya Demirbilek, 30 Eylül 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yalan Dünya dizisinde 13 bölüm yer aldı. Sen Benimsin adlı dizide ve Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde ve birçok reklam filminde oynadı.
Show TV'de yayımlanan Çocuktan Al Haberi adlı programda yer aldı.Şimdiye kadar 5 civarında film ve dizide rol alan Ebrar Alya Demirbilek, Meleklerin Aşkı dizisinde Şirin Çekilmez karakterini canlandırdı.
DİZİLERİ
2019 – Hercai (Gül) (TV Dizisi)
2018 – Meleklerin Aşkı (Şirin) (TV Dizisi)
2015 – Sen bBenimsin (TV Dizisi)