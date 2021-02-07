Hercai: Gül kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir?

ATV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Hercai dizisi her pazar izleyicileri ile buluşuyor. Hercai oyuncuları merak ediliyor. Hercai: Gül Şadoğlu kimdir , gerçek adı nedir, nereli? Hercai: Gül karakterini canlandıran Ebrar Demirbilek kimdir?