Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi!

Ekranların sevilen dizilerinden olan Hercai hakkında Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi!

Ekranların sevilen dizilerinden olan Hercai hakkında Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi!

HERCAİ FİNAL Mİ YAPTI? HERCAİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ATV ekranlarında 3 sezondur devam eden Hercai dizisi, Reyyan ve Miran'ın imkansız aşkını konu alıyor. Hercai dizisinde Ahmet Tansu Taşlar (Azad) , Oya Unustası (Gönül), Serhat Tutumluer (Hazar) geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Finale doğru giderken dizinin başından beri yer alan usta oyuncu Ayşegül Günay'ın da diziye finalden bir bölüm önce veda edeceği öğrenildi. Hercai dizisinin final tarihi de gelişmeler sonrası belli oldu. Dizinin son 3 bölümünün yaynlanması bekleniyor. Hercai 25 Nisan Pazar günü 69. bölümüyle ekranlara veda edecek.

HERCAİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai her cuma ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. 67. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümü 16 Nisan'da ekranlarda olacak.