Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi!

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel
Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi!

Ekranların sevilen dizilerinden olan Hercai hakkında Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi!

Ekranların sevilen dizilerinden olan Hercai hakkında Hercai ne zaman final yapacak? Hercai kaçıncı bölümde final yapıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi!

HERCAİ FİNAL Mİ YAPTI? HERCAİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ATV ekranlarında 3 sezondur devam eden Hercai dizisi, Reyyan ve Miran'ın imkansız aşkını konu alıyor. Hercai dizisinde Ahmet Tansu Taşlar (Azad) , Oya Unustası (Gönül), Serhat Tutumluer (Hazar) geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Finale doğru giderken dizinin başından beri yer alan usta oyuncu Ayşegül Günay'ın da diziye finalden bir bölüm önce veda edeceği öğrenildi. Hercai dizisinin final tarihi de gelişmeler sonrası belli oldu. Dizinin son 3 bölümünün yaynlanması bekleniyor. Hercai 25 Nisan Pazar günü 69. bölümüyle ekranlara veda edecek.

HERCAİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai her cuma ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. 67. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümü 16 Nisan'da ekranlarda olacak.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Diego Cenk Tosun Emre Belözoğlu Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hercai final mi yaptı? Hercai ne zaman bitiyor? Hercai final tarihi! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:56:15. #1.15#
title