Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, Şener Şen'in kardeşi olduğu ortaya çıktı

ATV'in sevilen dizisi Hercai'nin Nigar'ı İnci Şen, usta sanatçı Şener Şen'in kardeşi çıktı. İnci Şen, Hercai'nin yanı sıra birçok yapımda da rol aldı.

Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in babası gibi kız kardeşi de oyuncu olduğu ortaya çıktı. Şener Şen'in kardeşi İnci Şen, sevilen dizi Hercai ve birçok dizi de rol aldı.

İnci Şen, Hercai'nin ilk sezonunda evin Şadoğlu konağının emektar kalfası ve mutfaktan sorumlusu Nigar Katarcı karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu daha bir çok dizi de daha önemli roller canlandırdı.

"AĞABEYİMDEN TORPİLİM YOK"

İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen şimdilerde Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermektedir. İnci Şen, 1.60 metre boyunda ve 69 kilodur.