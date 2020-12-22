Hercai dizisi neden yok? Hercai bitti mi, final mi yaptı? Günü mü değişti? Hercai yeni günü ne zaman? Yeni bölümü hangi gün yayınlanacak?

Hercai dizisi neden yok? Hercai bitti mi, final mi yaptı? Günü mü değişti? Hercai yeni günü ne zaman? Yeni bölümü hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

HERCAİ DİZİSİ NEDEN YOK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hercai dizisi pazar gününe alındı. Yayınlandığı her cuma akşamı yüksek izlenme alan Hercai dizisi hayranlarına kötü haber geldi. Hercai 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmayacak. Hercai 53. bölüm fragmanı bu akşam ekranlara gelecek ancak Hercai dizisi yeni bölümü izlemek isteyenler bu hafta sonra 3 hafta araya girecek.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize ve Füsun arasındaki savaş son sürat devam etmektedir. Bunca sene sakladığı Dilşah'ı, Füsun'a kaptıran Azize, onu geri almanın yollarını ararken Füsun da boş durmaz ve Azize'nin başına türlü dertler dolamaya devam eder. Babasından geldiğini zannederek yediği tatlı yüzünden rahatsızlanan Reyyan, iyi olup olmadığını görmek için gelen Azize'nin gözleri önünde bayılmıştır. Azize, Reyyan'a ve karnındaki bebeğe yardım etmek için tek başına bir mücadelenin içine girer. Reyyan, Füsun tarafından zehirlenmiştir.

Bebeğin ve Reyyan'ın durumu belirsizdir. Bu sırada Azize, Şadoğulları'nı uyarıp Reyyan'a zarar verenin Füsun olduğunu söylemek ister ve bu uğurda Nasuh'la gizlice buluşup ona gerçeği anlatarak kendisinin Reyyan'ı kurtarmak için çabaladığını söyler. Nasuh, Azize'nin sözlerine inanmıştır ancak Reyyan bu konuda hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bunun üzerine Azize, Nasuh'tan kendisini Reyyan ile buluşturmasını ister.

Miran karısının başına gelenlerin tek sorumlusunun Azize olduğunu düşünerek onun peşine düşer. Ancak Azize adeta sırra kadem basmış gibi bir anda yok olmuştur. Nasuh dışında herkes onun Reyyan'ı zehirlediğinin açığa çıkması sebebiyle kaçtığını düşünmektedir. Ancak son anda yaşanan bir gelişme herkesi şoke eder ve Azize'yi aramaktan alı koyar.