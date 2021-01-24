Hercai Dilşah kimdir, gerçek adı ne? Aysun Metiner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aysun Metiner dizileri nelerdir?

Hercai dizisinde Miran sonunda annesine kavuştu! Bugün yayınlanan bölümden sonra Miran'ın annesi Hercai Dilşah kimdir, gerçek adı ne? merak konusu oldu! İşte detaylar!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai, Pazar akşamları milyonları ekranlara kilitliyor! Geçen haftalarda diziye Dilşah karakterinde Aysun Metiner katıldı. Miran Ağanın annesi Dilşah'ı bu bölümde kabul etmesi herkesi hem sevindirdi hem de hüzünlendirdi! Bugün yayınlanan bölümden sonra Miran'ın annesi Hercai Dilşah kimdir, gerçek adı ne? merak konusu oldu! İşte detaylar!

AYSUN METİNER KİMDİR?

Aysun Metiner 1972 yılında İstanbul'da doğdu ve 49 yaşında. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka, Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı. Şu anda Çoban Yıldızı isimli dizide oynamaktadır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan başarılı ve güzel oyuncu 1996 yılından bugüne birçok kaliteli yapıtta görev aldı.

AYSUN METİNER DİZİLERİ VE FİLMLERİ: