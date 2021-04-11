Hercai 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai ne zaman, 67. bölümde ne oldu? Hercai canlı izle, konusu ve oyuncuları!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai son bölümüyle ekranlara geldi. Hercai 67. bölüm kesintisiz izle! Hercai son fragmanı yayınlandı, 67. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hercai 68. bölüm fragmanı çıktı mı? Hercai yeni bölüm canlı izle! 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi severler Hercai'nin yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırıyor. Peki Hercai 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Hercai son bölümde ne oldu? Hercai fragman izle!

HERCAİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hercai 11 Nisan Pazar 2021 tarihinde ATV'de saat 20:00 'da başlayacaktır. Önceden Cuma günleri yayınlanan Hercai dizisinin günü değişti ve artık pazar günleri ekranlara gelecek.

HERCAİ 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün 11 Nisan Pazar günü oynanacak olan bölümden sonra 68. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

HERCAİ 67. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Hiçbirinize rahat yüzü göstermeyeceğim, sonu müebbet bile olsa..."

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

"Hiçbirinize rahat yüzü göstermeyeceğim, sonu müebbet bile olsa..."

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE...

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü : Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin : Reyyan Şadoğlu/Aslanbey

Gülçin Santırcıoğlu : Sultan Aslanbey

Ayşegül Günay : Füsun Aslanbey/Bakırcıoğlu

Serhat Tutumluer : Hazar Şadoğlu

Oya Unustası : Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu Taşanlar : Azat Şadoğlu

Serdar Özer : Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan : Handan Şadoğlu

İlay Erkök : Yaren Şadoğlu/Bakırcıoğlu

Cahit Gök : Fırat Demiralp/ Aslanbey

Güneş Hayat : Esma Demiralp