Hercai 68. bölüm fragmanı izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 67. bölüm izle

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HERCAİ 67. bölüm FULL İZLE!

Hercai dizisi ATV ekranlarında 67. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 67. bölümün ardından şimdi de Hercai 68. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 68. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HERCAİ 68. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HERCAİ 68. BÖLÜM ÖZETİ

"Evladın, anasının acısıyla yaşasın!"

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

HERCAI 67. BÖLÜM İZLE

Hercai 67. bölüm izlemek için tıklayınız!

HERCAİ'NİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapım: Mia Yapım Yapımcı: Banu Akdeniz Yönetmen: Ali İlhan Senaryo: Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnce

OYUNCULAR

Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök