Hercai 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai ne zaman, 63. bölümde ne oldu? Hercai canlı izle, konusu ve oyuncuları!
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Hercai 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai ne zaman, 63. bölümde ne oldu? Hercai canlı izle, konusu ve oyuncuları!

14.03.2021 18:36 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:13
Hercai 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai ne zaman, 63. bölümde ne oldu? Hercai canlı izle, konusu ve oyuncuları!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai son bölümüyle ekranlara geldi. Hercai 63. bölüm kesintisiz izle! Hercai son fragmanı yayınlandı, 63. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Hercai 64. bölüm fragmanı çıktı mı? Hercai yeni bölüm canlı izle! 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi severler Hercai'nin yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırıyor. Peki Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Hercai son bölümde ne oldu? Hercai fragman izle!

HERCAİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hercai 14 Mart Pazar 2021 tarihinde ATV'de saat 20:00 'da başlayacaktır. Önceden Cuma günleri yayınlanan Hercai dizisinin günü değişti ve artık pazar günleri ekranlara gelecek.

HERCAİ 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bugün 14 Mart Pazar günü oynanacak olan bölümden sonra 64. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

HERCAİ 63. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Hercai 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai ne zaman, 63. bölümde ne oldu? Hercai canlı izle, konusu ve oyuncuları!

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

"Benden başka kimseyi sevemezsin değil mi?

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.

HERCAİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Hercai 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai ne zaman, 63. bölümde ne oldu? Hercai canlı izle, konusu ve oyuncuları!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Miran ve Reyyan'ın unutulmaz düğünü

Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE...

Hercai 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai ne zaman, 63. bölümde ne oldu? Hercai canlı izle, konusu ve oyuncuları!

HERCAİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü : Miran Aslanbey/Şadoğlu

Ebru Şahin : Reyyan Şadoğlu/Aslanbey

Gülçin Santırcıoğlu : Sultan Aslanbey

Ayşegül Günay : Füsun Aslanbey/Bakırcıoğlu

Serhat Tutumluer : Hazar Şadoğlu

Oya Unustası : Gönül Aslanbey

Ahmet Tansu Taşanlar : Azat Şadoğlu

Serdar Özer : Cihan Şadoğlu

Gülçin Hatıhan : Handan Şadoğlu

İlay Erkök : Yaren Şadoğlu/Bakırcıoğlu

Cahit Gök : Fırat Demiralp/ Aslanbey

Güneş Hayat : Esma Demiralp

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