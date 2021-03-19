Hercai 64. bölüm fragmanı izle! ATV Hercai yeni bölüm fragmanı izle! Hercai 63. bölüm izle

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HERCAİ 63. bölüm FULL İZLE!

Hercai dizisi ATV ekranlarında 63. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 63. bölümün ardından şimdi de Hercai 64. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 64. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

HERCAİ 64. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HERCAİ 64. BÖLÜM ÖZETİ

"Reyyan yoksa Miran yok..."

Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?

HERCAİ 63. BÖLÜMDE NE YAŞANMIŞTI?

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.

HERCAİ 63. BÖLÜM İZLE

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HERCAİ'NİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapım: Mia Yapım Yapımcı: Banu Akdeniz Yönetmen: Ali İlhan Senaryo: Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnce Oyuncular: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök