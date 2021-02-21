Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Hercai 60. bölüm izle - full izle!

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HERCAİ 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisi ATV ekranlarında bu akşam 60. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 60. bölümün ardından şimdi de Hercai 61. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 61. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

HERCAİ 61. BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verir. Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh'un çiftlik evine koşmalarına neden olur. Karşısında gördüğü manzara Hazar'ı şoke edecektir. Yaren'in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun'u durdurur. Dilşah, Azra'yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran'ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir. Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran'ın şartını kabul edecek mi?

HERCAİ 59. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.

HERCAİ 60. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Hercai dizisinin 60. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

HERCAİ'NİN KONUSU

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapım: Mia Yapım Yapımcı: Banu AkdenizYönetmen: Ali İlhanSenaryo: Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnceOyuncular: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök