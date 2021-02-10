Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Hercai 58. bölüm izle full izle!

Hercai 59. bölüm izle! Hercai 59. bölüm tamamı izle! ATV ekranların sevilen dizisi Hercai 60. bölüm seyret! Hercai 60. bölüm tek parça izle! Hercai 58. bölüm tamamı izle! Hercaison bölüm izle. Cuma Hercai son bölüm izle. Hercai 58. bölüm tamamı izle.

HERCAİ 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Hercai dizisi ATV ekranlarında bu akşam 58. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 58. bölümün ardından şimdi de Hercai 59. bölüm için araştırmalarına başladılar. Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Hercai 59. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

HERCAİ 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır.

Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur.

Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.