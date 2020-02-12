Hercai 32. Bölüm Fragmanı
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Hercai 32. Bölüm Fragmanı

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer,...

12.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:46

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, , Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.



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: Hercai 32. Bölüm Fragmanı
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