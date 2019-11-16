Hercai 22. bölüm fragmanı yayımlandı! Fırat, Miran hakkındaki gerçeği açıklar

16.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:00

Hercai oyuncuları ile büyük beğeni topluyor. Yayımlanan 21. bölüm ile Miran'ın çaresizliğini ortaya seren Hercai 22. bölümde gerçeklerin hiçte Hazar'ın anlattığı gibi olmadığını kanıtlayacaktır. Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 21. son bölüm…

Hercai Son Bölüm Full İzle…

22. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Reyyan, Miran'a tüm kalbiyle inanır ve babasının yanına gider. Ancak duydukları karşısında Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Hazar, Miran'ın ismini vermiştir. Miran bunu yapanın kendisi olmadığını söyleyerek, Reyyan'ın tepkisi karşısında çılgına döner.

Miran'ı hastaneden kovan Reyyan, her şeyi bitirdiğini ifade eder. Miran, konuşmak için fırsat bulur ve olanlardan sorumlu olmadığını açıklar. İki arada kalan genç kız ise yaşananlarda Miran'ın parmağı olduğunu, hatta mektubu bile onun aldığını dile getirir.

Nasuh, Hazar'ı öldürmeye kalkıştığını düşündüğü Miran'ı öldürmek için silah doğrultur. O sırada, bir hışımla Fırat gelir ve Şadoğullarını şok edecek bir gerçeği duyurur. Hazar Şadoğlu'nun damarlarında, Miran'ın kanı dolaşır.

HERCAİ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan, aşık olduğu adama sonuna kadar inanır. Böylelikle Miran'a inanmasıyla, başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alır. Reyyan annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

Reyyan'ın bu haline, başına gelenlere dayanamayan Miran tüm sevgisiyle sevdiği kadını iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası yaratır. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan, Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkes Hazar'a bunu yapanın kim olduğunu merak eder. Peki, Hazar Şadoğlu'nu iten Miran mıdır?