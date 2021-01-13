Hera Aslan: Ozan ile karı-koca gibiyiz
13.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:50
Ünlü aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan, yine kendisi gibi şarkıcı olan arkadaşı Merve Holefter ile birlikte City's Nişantaşı City çıkışı objektiflere yansıdı
Yeni bir single çalışması içerisinde olduğunu söyleyen Hera Aslan, Ozan Doğulu ile birlikte çıktıkları tatili soran gazetecilere, "Tatilden ziyade birlikte detoks kampına girdik. 1 hafta boyunca detoks kampındaydık" yanıtını verdi.
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'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna da içtenlikle cevaplayan şarkıcı, "Evliliği ve düğünü aramızda konuşmuyoruz.
Kaynak: Snob Magazin