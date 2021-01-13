Hera Aslan: Ozan ile karı-koca gibiyiz

Ünlü aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan, yine kendisi gibi şarkıcı olan arkadaşı Merve Holefter ile birlikte City's Nişantaşı City çıkışı objektiflere yansıdı