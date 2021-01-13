Hera Aslan: Ozan ile karı-koca gibiyiz
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Hera Aslan: Ozan ile karı-koca gibiyiz

13.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:50
Hera Aslan: Ozan ile karı-koca gibiyiz

Ünlü aranjör Ozan Doğulu ile aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan, yine kendisi gibi şarkıcı olan arkadaşı Merve Holefter ile birlikte City's Nişantaşı City çıkışı objektiflere yansıdı

Yeni bir single çalışması içerisinde olduğunu söyleyen Hera Aslan, Ozan Doğulu ile birlikte çıktıkları tatili soran gazetecilere, "Tatilden ziyade birlikte detoks kampına girdik. 1 hafta boyunca detoks kampındaydık" yanıtını verdi.

VİDEO - HER ASLAN'DAN ÖZEL HAYATI HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR

'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna da içtenlikle cevaplayan şarkıcı, "Evliliği ve düğünü aramızda konuşmuyoruz.

Kaynak: Snob Magazin

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