'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
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'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

23.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:24
'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hic¸bir s¸eyim kalmadı" dedi. 'Ugˆras¸tım didindim yaptırdım' diyen C¸ılgın Sedat ayakta durmakta gu¨c¸lu¨k c¸ekti. Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı "Hic¸bir s¸eyim kalmamıs¸" diyerek go¨zyas¸larına bogˆuldu.

Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.

Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.

Kaynak: Hürriyet

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