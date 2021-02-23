'Her şeyimi kaybettim' Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
23.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:24
Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı.
Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evi yandı. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hic¸bir s¸eyim kalmadı" dedi. 'Ugˆras¸tım didindim yaptırdım' diyen C¸ılgın Sedat ayakta durmakta gu¨c¸lu¨k c¸ekti. Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı "Hic¸bir s¸eyim kalmamıs¸" diyerek go¨zyas¸larına bogˆuldu.
Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.
Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.
Kaynak: Hürriyet