"Her şeyi devletten beklememek lazım" diyerek, 3 kişi bindikleri pikapla kardan kapanan yollarını açtılar
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"Her şeyi devletten beklememek lazım" diyerek, 3 kişi bindikleri pikapla kardan kapanan yollarını açtılar

31.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:58

Gümüşhane'de yüksek kesimde bulunan Cebeli köyünün yolları kar nedeniyle kapanınca, köy sakinleri "Her şeyi de devletten beklemeyelim" diyerek kendi yollarını kendileri açtı. Yolu açmak için kullandıkları pikabın arkasına bağladıkları aparata 3 kişi oturunca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı köy yolları yöre halkının, belediye ve İl Özel İdaresi'nin imkanları ile ulaşıma açılıyor.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İl Özel İdaresi ekiplerinin gelmesini beklemeyen Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyü sakinleri yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan araçları kurtarmak için ilginç bir yöntemle yolu ulaşıma açtı. "Her şeyi devletten beklememek lazım" diyerek pikaplarının arkasına bağladıkları özel aparatla yolu ulaşıma açan köy sakinleri, ilginç bir görüntü oluşturdu.

AĞIRLIK OLSUN DİYE 3 KİŞİ OTURDULAR

Pikabın arkasına bağladıkları yol açma aparatının üzerine ağırlık olması için 3 kişi otururken, soğuk havaya rağmen köylerinin yolunu açmayı başardılar.

'Her şeyi devletten beklememek lazım' diyerek, 3 kişi bindikleri pikapla kardan kapanan yollarını açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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