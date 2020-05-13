Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kim? Her Şey Seninle Güzel konusu, fragmanı
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Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kim? Her Şey Seninle Güzel konusu, fragmanı

Her Şey Seninle Güzel filmi nerede çekildi? Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü'nün başrollerde olduğu film, eski aşkını unutamayan Deniz'in mücadelesini konu ediniyor. Kariyerinde olduğu kadar aşkta da kazanmak için yola çıkan Deniz amacına ulaşabilecek mi? Her Şey Seninle Güzel fragman izle...

13.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:41

Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda olduğu Her Şey Seninle Güzel filmi yapımcısı ise Şebnem Aşkın'dır. 1997 ABD yapımı En İyi Arkadaşım Evleniyor filminden uyarlandı. Her Şey Seninle Güzel filmi konusu nedir? İşte, ayrıntılar...

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HER ŞEY SENİNLE GÜZEL OYUNCULARI

Unutulmaz bir aşkın yeniden filizlenmesi için harekete geçen bir kadın ve kendisine yeni bir hayat kurmuş eski sevgili... Deniz ile Emre'nin hikayesinin anlatıldığı Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları arasında:

Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum, Sait Genay, Laçin Ceylan, Doğaç Yıldız, Aydan Taş, İrem Helvacıoğlu bulunuyor.

Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kim? Her Şey Seninle Güzel konusu, fragmanı

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL KONUSU

Deniz başarılı bir kariyere sahip genç bir kadındır. Eski sevgilisi Emre ile yollarını ayırsa da genç adam, Deniz için her zaman hayatının aşkı olarak kalır. Deniz, bir türlü unutmayı başaramadığı Emre'yi gerçekten kaybedeceğini anlayınca soluğu İzmir'de alır. Fakat Deniz'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısında oldukça güçlü rakibi Melisa vardır ve Deniz, Bulut'tan yardım istemek zorunda kalır.

Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kim? Her Şey Seninle Güzel konusu, fragmanı

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL NEREDE ÇEKİLDİ?

En İyi Arkadaşım Evleniyor filminden uyarlanan Her Şey Seninle Güzel filmi Ege'nin incisi olan İzmir'de çekildi.

Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kim? Her Şey Seninle Güzel konusu, fragmanı
Her Şey Seninle Güzel filmi oyuncuları kim? Her Şey Seninle Güzel konusu, fragmanı
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