Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Sincan için
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Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Sincan için

Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Sincan için
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üstüne çıkaran Sincan Belediyesi, yeni projelerle ilçenin güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üstüne çıkaran Sincan Belediyesi, yeni projelerle ilçenin güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi ilçeye yepyeni bir nefes alanı daha kazandırıyor. İlçenin merkezinde yer alan kent meydanı yenilenerek Sincan'a yakışan bir görünüme kavuşacak. Projede daha çok yeşil alan ağırlıklı bir meydan yer alacak. Projeye ilişkin detayları yerinde inceleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Kent meydanımıza yeni bir çehre kazandıracak çalışmalarımız için gerekli incelemeleri ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdik. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Başkan Ercan, tarihi ve doğal güzelliklere sahip Zir Vadisi'nde yürütülen çalışmaları da incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti. Başkan Ercan, Zir Vadisi dinlenme alanı projesinin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi olacağına dikkati çekti.

Bölgeye yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor sahaları, açık-kapalı düğün mekanları, restoran, kütüphane, lunapark, mesire, konser ve festival alanı gibi çok sayıda sosyal ve kültürel yapı inşa edilecek. Bölgede ayrıca gençlerin heyecanla beklediği drift ve drag alanı çalışmalarına da başlandı. Bir motor sporları kompleksi olarak kullanılacak olan pist, günümüzde çok popülerleşen drift sporunun yapılacağı ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlara sahip olacak. Gençler güvenli bir alanda istedikleri gibi drift yapabilecek. - ANKARA

Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Sincan için
Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Sincan için
Her şey daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Sincan için

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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