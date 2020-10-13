Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı
13.10.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:14
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir şahıs, trafiğin kilit olduğu anda ticari taksiden iner inmez kendisini aşağıya attı. Erkek olduğu öğrenilen şahsın denize düştüğü anlar video ile kayıt altına alındı.
Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafiğin sıkıştığı anlarda bir erkek şahıs, içerisinde bulunduğu ticari taksiden indi. Vakit kaybetmeden kendisini köprüden aşağı bırakan şahıs, olaya şahit olanları şoke etti.
SUYUN YÜZEYİNDE KALDI
Adamın denize düştüğü anlar ve suyun yüzeyinde kalışı, orada bulunan vatandaşlar tarafından anbean video kaydına alındı. Araçlarından inen insanların endişeli bakışları da görüntülere yansıdı.