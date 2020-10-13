Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir şahıs, trafiğin kilit olduğu anda ticari taksiden iner inmez kendisini aşağıya attı. Erkek olduğu öğrenilen şahsın denize düştüğü anlar video ile kayıt altına alındı.