Her şey bir anda oldu bitti! Ayağını çim biçme makinesine kaptıran kadının parmağı koptu
Amerika'da bahçesinin çimlerini biçen kadının bir anlık dalgınlığı pahalıya patladı. Ayağını makineye kaptıran genç kadın, baş parmağından oldu.
Amerika'da meydana gelen ürkütücü olay, dakika dakika kameralara yansıdı. Evinin bahçesinde uzayan çimleri kesmek isteyen kadın, çim biçme makinesini aldıktan sonra geri geri ilerlemeye başladı. Daha sonra makineyi ayağıyla çalıştırmak için hamle yapan kadın dengesini kaybetti. Bu sırada ayağı da çim biçme makinesinin içerisinde girdi.
BAŞ PARMAĞI KÖKÜNDEN KOPTU
Talihsiz kadının, ayağını kurtarmak için verdiği mücadele yeterli olmadı. Makinenin kökünden kopardığı parmak, içeride parçalandı. Hemen hastaneye kaldırılan kadın, kanaması durdurulduktan sonra taburcu edildi. Ayağının son halini ise kız kardeşi sosyal medya hesabından paylaştı.