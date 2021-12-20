Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti

İngiltere'de 200 kadın başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki evli veya eşinden boşanmış kadınları ağına düşürerek cinsel köle haline getiren Abdul Hasib E. isimli şahsın iğrenç şantajına ait detaylar ortaya çıktı.

ANONİMLİK HAKKINDAN FERAGAT ETTİ

İngiltere'de ikamet eden 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Tayla Blake isimli kadın, anonimlik hakkından feragat ederek başından geçen korkunç olayı anlattı. Blake, kendisini iş insanı olarak tanıtan Abdul Hasib E. ile internet üzerinden tanıştıklarını, daha sonra ise sohbeti ilerlettiklerini belirtti.

Tayla Blake

"BANA İYİLİKLE PARA TEKLİF ETTİ"

Blake, o dönem paraya ihtiyacı olduğunu ve adamın kendisine 800 sterlin yardımda bulunduğunu aktardı. Ancak daha sonra Abdul Hasib E. genç kadından çıplak fotoğraflar ve videolar istedi. Genç kadın, tehdit ve baskı altında bu fotoğrafları göndermek zorunda kaldı. Sonraki süreçte ise iğrenç şantajlar başladı. Abdul Hasib E., kadını cinsel anlamda itaat etmeye zorladı.

MAHKEMEDE SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Tayla Blake başta olmak üzere 158 kadının daha şikayeti üzerine mahkemeye çıkarılan Abdul Hasib E., hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın, şantaj yaptığı kişiler arasında sadece evli kadınlar olmadığı ayrıca çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu belirtildi.

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