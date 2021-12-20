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Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti

Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Tayla Blake isimli kadın, ömür boyu anonimlik hakkından feragat ederek, başından geçen olayı anlattı. 1 çocuk annesi kadın, Abdul Hasib E. isimli bir şahsın sosyal medya üzerinden kendisini kandırıp, çırılçıplak soydurduğunu ve daha sonra bu fotoğraflarla şantaj yaptığını öne sürdü.

İngiltere'de 200 kadın başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki evli veya eşinden boşanmış kadınları ağına düşürerek cinsel köle haline getiren Abdul Hasib E. isimli şahsın iğrenç şantajına ait detaylar ortaya çıktı.

İngiltere'de ikamet eden 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Tayla Blake isimli kadın, anonimlik hakkından feragat ederek başından geçen korkunç olayı anlattı. Blake, kendisini iş insanı olarak tanıtan Abdul Hasib E. ile internet üzerinden tanıştıklarını, daha sonra ise sohbeti ilerlettiklerini belirtti.

Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çektiTayla Blake

Blake, o dönem paraya ihtiyacı olduğunu ve adamın kendisine 800 sterlin yardımda bulunduğunu aktardı. Ancak daha sonra Abdul Hasib E. genç kadından çıplak fotoğraflar ve videolar istedi. Genç kadın, tehdit ve baskı altında bu fotoğrafları göndermek zorunda kaldı. Sonraki süreçte ise iğrenç şantajlar başladı. Abdul Hasib E., kadını cinsel anlamda itaat etmeye zorladı.

Tayla Blake başta olmak üzere 158 kadının daha şikayeti üzerine mahkemeye çıkarılan Abdul Hasib E., hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın, şantaj yaptığı kişiler arasında sadece evli kadınlar olmadığı ayrıca çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu belirtildi.

Her satırı iğrenç! İnternetten tanıştığı evli kadınların çırılçıplak fotoğraflarını çekti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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