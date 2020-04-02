Her kırmızı göz, koronavirüs göstergesi değildir
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Türk Oftalmoloji Derneği, Magazin

Her kırmızı göz, koronavirüs göstergesi değildir

Kırmızı gözler, koronavirüs nedeniyle değil, mevsimsel alerjik koşullar nedeniyle artış gösterecektir. TOD Genel Başkanı, bu nedenle oluşacak pembe göz durumlarının korona göz belirtisi olarak yanlış algılanıp, hastanelere akın edilmesine neden olabileceğini söyledi.

02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Her kırmızı göz, koronavirüs göstergesi değildir

Türk Oftalmoloji Derneği uyarıyor:

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), bahar günlerinde alerjik reaksiyonların artarak gözlerin kızardığını, bunun korona belirtisi olarak algılanıp hastane ve kliniklere akın edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. TOD, gözlerdeki konjonktiva kırmızılığının, en az görülen koronavirüs semptomu olduğunu paylaştı.

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), bu dönemde tüm pembe veya kızaran gözleri, koronavirüs semptomu olarak değerlendirmenin tıbbi ve bilimsel gerçeklerle bağdaşmayacağını açıkladı.

Bahar aylarına girdiğimizi anımsatan Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, çiçeklerin açmakta olduğu, havadaki polen konsantrasyonunun arttığı bir dönemde alerjik konjonktivitenin toplumda görülme sıklığının da artacağını ifade etti. TOD Genel Başkanı, bu nedenle oluşacak pembe göz durumlarının korona göz belirtisi olarak yanlış algılanıp, hastanelere akın edilmesine neden olabileceğini söyledi.

İzzet Can, olası panik durumunun göz polikliniklerinde yoğunlaşmaya, yaratılmaya çalışılan sosyal izolasyon kurallarının çiğnenmesine ve böylece koronavirüs enfeksiyonun daha da hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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