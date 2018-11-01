Her İlin Meselelerini Sahada, Yerinde Görmeye Gayret Ediyoruz"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükgümüş, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezinde bir araya geldiği sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her ilinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, bu toplantılarda eksikliklerini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde de bulundukların ifade eden Büyükgümüş, "Bizzat her ilin meselelerini sahada, yerinde görmeye gayret ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla özellikle buluşmak istiyoruz. Aynı duygu dünyasından geldiğimiz, aynı camiayı paylaştığımız sivil toplum kuruluşlarının, kendi alanında yaptıkları çalışmalar önemli ve değerli." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının yurt hizmetlerinden, kadın, gençlik çalışmalarına her alanda faaliyet yürüttüklerini dile getiren Büyükgümüş, iş birliğini önemsediklerine dikkat çekti.

Düzenledikleri toplantılarla sivil toplum kuruluşlarının gençlik çalışmalarını da öğrenmek istediklerini dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Bu ve benzeri toplantıları diyalog olarak görüyoruz. Hem birbirimizle tanışalım, hem de gençlik çalışmalarına dair kanaatlerini ele alalım. Nereye doğru gidebileceğimizin istişaresini yapalım. Sivil toplum kuruluşlarıyla siyaset birbirlerinin alanına girmeden, sivil toplum kuruluşlarının yürüttükleri uzmanlık alanlarında biz lojistik, yahut ön açıcı olarak nasıl katkı sunacağımızı konuşalım. Gaziantep'te Türkiye'nin ortalamasında uyum görüyoruz. Bunu nasıl derinleştiririz? Sivil toplum kuruluşları neler yapabilir, bunları istişare edelim."

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sorunlar ve çözümlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.