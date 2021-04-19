Her gün nasıl yazılır? Hergün bitişik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre hergün nasıl yazılır?
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Her gün nasıl yazılır? Hergün bitişik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre hergün nasıl yazılır?

Her gün nasıl yazılır? Hergün bitişik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre hergün nasıl yazılır?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Türkçe'mizde bazı kelimelerin yazılışları karıştırılabiliyor. Bu kelimelerden birisi de "hergün - her gün" ikilisidir. Peki yazım kurallarına göre, TDK'ya göre hergün nasıl yazılır? Her gün ayrı mı yazılıyor yoksa birleşik mi yazılıyor? Hergün nasıl yazılır? Birleşik ve ayrı yazılan kelimeler nelerdir?

Türk Dil Kurumu'na göre hergün kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi? merak ediliyor. Yazım kurallarında en çok karıştırılan kelimelerin başında hergün geliyor. Türkçe ve edebiyat sınavlarında karşımıza çıkabilen bu kelime nasıl yazılıyor şimdi hep birlikte inceleyelim...

TDK'YA GÖRE HERGÜN NASIL YAZILIR?

  • Doğru yazılışı : Her gün (Ayrı yazılır)
  • Hatalı yazılışı : Hergün

Türk Dil Kurumu'na göre "Süreklice, sürekli olarak." anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı 'her gün' şeklinde ayrıdır. Yani TDK'ya göre kelime ayrı yazılmaktadır. Fakat bazı yerlerde birleşik yazıldığı da olmaktadır. Ama TDK'nın resmi sitesine göre birleşik yazım hatalı yazılıştır. Doğrusu her gün şeklinde olan ayrı yazılış olmaktadır.

Her gün nasıl yazılır? Hergün bitişik mi ayrı mı yazılır? TDK'ya göre hergün nasıl yazılır?

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi TDK'nın resmi sitesinde kelime 'her gün' olarak ayrı yazılıyor. Hergün diye aratma yapıldığında ise bir sonuç alınmamaktadır.

"Her gün" örnek cümle içinde kullanımları:

- Her gün dişlerimizi fırçalamalıyız.

- Her gün benim yanıma gelir, hal hatır sorar...

- Her gün farklı duygular içerisindeyim.

TDK'YA GÖRE BİTİŞİK YAZILAN BAZI KELİMELER

Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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