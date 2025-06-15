Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi ne zaman, nerede çekildi?

Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu, özeti ve Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Her Gönülde Bir Aslan Yatar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmini izleyecek olanların merak ettiği Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir, Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncuları kimler ve Her Gönülde Bir Aslan Yatar özeti gibi konuları inceliyoruz.

HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeynel polis olmak isteyen bir bekçidir. Danyal ise fabrikada çalışmaktadır. Zeynel ve Danyal'ın ilkokul diplomasına ihtiyacı vardır. Zeynel, Danyal için yaptığı fedakarlık sonucu polis olamaz. Mahalleli ise Zeynel'in polis olmayı hak ettiğini göstermek için elinden geleni yapmaktadır.

HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Zeki Alasya - Zeynel

Metin Akpınar - Danyal

Selma Güneri - Şükran

Hulusi Kentmen - Komiser Hulusi

Perran Kutman - Nermin

Ali Şen - Fırıncı

Gülten Ceylan - Öğretmen Necla

Baki Tamer - Emniyet Amiri

Mehmet Emre - Hasan

Orhan Aydınbaş

Süheyl Eğriboz

Sabahat Işık - Zehra

Çoşkun Göğen

Osman Çağlar

Muadelet Tibet Tefeci Mualla

Hakkı Kıvanç - Kahveci Hakkı

Ekrem Dümer

Feridun Çölgeçen

Memduh Ünsal

Renan Fosforoğlu - Hayri

Kudret Karadağ

Nermin Özses

İbrahim Uğurlu


HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Her Gönülde Bir Aslan Yatar, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerinde oynadığı Osman Fahir Seden'in yönettiği 1976 yılı yapımı Türk filmidir.

Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmiştir

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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