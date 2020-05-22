Her genç gibi ona da dışarı çıkma izni verildi fakat bakın o ne yaptı ?
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Her genç gibi ona da dışarı çıkma izni verildi fakat bakın o ne yaptı ?

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da bugün geçici süreliğine izin verilerek sokağa çıkan ve kuaförde kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Berkay Demir, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına dönerek müşterilerini tıraş etti.

Her genç gibi ona da dışarı çıkma izni verildi fakat bakın o ne yaptı ?
22.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:26

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da bugün geçici süreliğine izin verilerek sokağa çıkan ve kuaförde kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Berkay Demir, dışarı çıkar çıkmaz işinin başına dönerek müşterilerini tıraş etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'a da 15-20 yaş arası gençler bugün ikinci defa sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Birçok genç dışarı çıkıp güzel havanın keyfini çıkarırken, 18 yaşındaki Berkay Demir ise 2 yıldır sürdürdüğü kuaförlük mesleğine kısa bir süreliğine de olsa dönerek, kendisinden uzun zaman önce randevu alan müşterilerini tıraş etti. Şimdiye kadar yaklaşık 2 aydır evde kaldıklarını belirten Demir, kısıtlamanın geçici olarak kaldırılması ile müşterilerini tıraş ettiğini aktardı.

4 saatlik izninin olduğunu anımsatan Berkay Demir (18), "Salgın var, bu nedenle birçok tedbir alındı. Biz de 20 yaş altı olduğumuz için bu tedbirlere uyduk. İznimiz var, ben de çalıştığım kuaföre gelerek daha önceden randevu verdiğim müşterilerimizi tıraş ediyorum. Bayram yakın olması nedeniyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kısıtlama dolayısıyla beni arayan her müşterilerime randevu veremiyorum. Ama bugün işimin başındayım 4 saat boyunca tıraş yapacağım" dedi.

Berkay'ın daimi müşterisi olduğunu dile getiren vatandaşlardan Vedat Polat ise "Bugün 4 saat izin verdikleri için Berkay'a tıraş olmaya geldim. Ben tıraş yapmasından çok memnunun her zaman gelip tıraş oluyorum" diye konuştu.

10 yıldır kuaför olduğunu Berkay'ın da kendilerinin yanında yetişerek kalfalık seviyesine ulaştığını aktaran İbrahim Karabağ da, "18 yaşında kendisi bizim dükkanda kalfa olarak çalışmaktadır. 4 saatlik izni olduğu için dükkana geldi. İşlerine devam ediyor. İşini en iyi şekilde yapamaya çalışıyor. Normalde 3 kişi çalışıyoruz. salgından dolayı kendisi de 20 yaş altı olduğu için bugün 4 saatlik izninde geldi. Müşterileri onu özlemiş kendisi de işini özlemişti" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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